Промо-сайт

$500
Сайты «под ключ»Закрыт31 заявка373 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен очень красочный и єфектный дизайн. Минимум функционала. Нужно 2-3 страницы с информацией и формой контакта. CMS не обязательно.

Нужно срочно!

13 лет назад
originall
Нина 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Stefee
Олег 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$150
2 дня
  • Похожие заказы

  • Сайт

    Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на wordpress, тематика - Софт.

    Необходимо создать сайт на Вордпресс "под ключ", по заданному списку софта, с уникальным дизайном и контентом. Например, в случае присутствия на сайте игры Сапер, необходимо написать статью о программе, обзор возможностей, плюсы и минусы, почему скачать ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн 2х сайтов или под ключ

    Ищу исполнителя\исполнителей для реализации двух проектов. Бюджет каждого обсуждается. От исполнителя: - Москва или МО. - Качественное профессиональное портфолио, навыки техдизайнера. - возможность в с е г д а быть на связи и ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта на joomla!

    $500

    Необходимо разработать сайт на joomla с флэш-игрой онлайн "Дурак" на деньги. Главной особенностью сайта должно быть: мгновенная возможность пополнения баланса и вывод средств на webmoney-кошельки! Сайт должен быть динамичным и приятным глазу! На сайте необходимо ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина одежды

    Добрый день! Необходимо создание интернет-магазина одежды. Домен есть. Пример магазина www.francemoda.ru Хотелось бы бюджетно и красиво. Возможно с дальнейшей раскруткой. Прошу указать стоимость и сроки, так же примеры работ. ПОрядочность гарантирую. Спасибо!

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Требуется разработать сайт для завода. Срок исполнения – 25 дней Сайт создать по образу www.simross.ru www.gcsr.ru С системой управления сайтом cms Должно быть предоставлено не менее 3-х вариантов дизайна сайта Ваши предложения и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта знакомств (для команды из Украины)

    $2500

    Функционал: всё, как у Loveplanet и Mamba плюс видеочаты, голосовые чаты, видеорулетка, запись общения с них на наш сервер (для VIP-юзеров). Сайт делаем с поддержкой языковых версий (каждый язык должен храниться в одном файле). Запускаем ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать партнерскую программу на твитере.

    Здравствуйте нужно создать подобный сайт, как http://www.twite.ru/... Нужно конечно изменить дизайн и поработать над новым функционалом и над новыми решениями, подробнее буду писать после отбора кандидатов... Интересует цена за сколько вы готовы сделать подобный сайт...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад