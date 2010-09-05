Здравствуйте нужно создать подобный сайт, как http://www.twite.ru/... Нужно конечно изменить дизайн и поработать над новым функционалом и над новыми решениями, подробнее буду писать после отбора кандидатов... Интересует цена за сколько вы готовы сделать подобный сайт...