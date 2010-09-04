Интернет-магазин

Сайты «под ключ»Закрыт32 заявки327 просмотров
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Интренет-магазин самобытных украшений ручной работы.

Нужен оригинальний дизайн, импорт через ексель, галерея товара, мультивалютность, статистика, форма оплаты через веб-мани, яндекс деньги,робокаса и кредитними карточками.

Жду вашых предложений с ценой и сроками.

13 лет назад
tobos
51 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Stefee
Олег 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$350
15 дней
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