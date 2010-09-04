Интернет-магазин

Создать сайта на подобии http://www.irk777.ru/ с небольшими изменениями и настроить смс-платежи на любом из существующих сервисов. Скрок 2-3 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интренет-магазин самобытных украшений ручной работы.
Нужен оригинальний дизайн, импорт через ексель, галерея товара, мультивалютность, статистика, форма оплаты через веб-мани, яндекс деньги,робокаса и кредитними карточками.
Жду вашых предложений с ценой и сроками.
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