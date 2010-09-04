Создать простенький сайт и настроить смс-платежи

Дмитрий не серьезный исполнитель. Работа осталась не завершенной, а сам он решил скрыться без объяснения причин. Очень жаль потраченное время на такого не ответсвенного фрилансера. Хорошо, что предоплату не выплатила ... чего и Вам советую! С такими людьми сделок лучше не совершать вообще.