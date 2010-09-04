Нужно создать сайт на движке WordPress. Есть каталог в электронном виде в формате PDF 190 страниц, на основании которого нужно создать информационный сайт. Каталог с высоким качеством, контент и фотографии полностью с данного каталога. Каталог на ...
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Нужен простой интернет-сайт зоомагазина на фришной теме. Движок на ваш выбор.
Задача:
1. подобрать бесплатную подходящую тему.
2. настроить необходимые модули(опции) под нас (способ оплаты, доставки и т.д.)
Необходимо также дальнейшая платная поддержка
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