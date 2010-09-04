Нужен простой интернет-сайт зоомагазина

Сайт аналог прикрепил. Необходимо: - разработать ТЗ - разработать дизайн сайта и всех дополнительных разделов и подразделов при необходиимости - подобрать необходимую cms и доработать ее (вычистить из нее все лишнее) или адаптировать свою cms (если есть) - написать документацию ...