Нужен простой интернет-сайт зоомагазина

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок255 просмотров
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Нужен простой интернет-сайт зоомагазина на фришной теме. Движок на ваш выбор.

Задача:

1. подобрать бесплатную подходящую тему.

2. настроить необходимые модули(опции) под нас (способ оплаты, доставки и т.д.)

Необходимо также дальнейшая платная поддержка

13 лет назад
lipus
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
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