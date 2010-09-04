Аналог сайта

Всем доброго дня!

Интересует сколько будет стоить создать с нуля сайт аналог - www.innovbusiness.ru

начиная с самого начала и по всем пунктам (разработка ТЗ, покупка домена и хостинга на 3 года, услуги дизайнера и верстальщика и все остальное кроме стоимости контента ее я могу и сама подсчитать))

Также очень интересует вопрос необходимы ли для таких сайтов серверы - если да, то сколько, и стоимость примерная сервера (если сайт будет каким - то образом подключаться к сторонним базам данных), сколько человек будет требоваться для обслуживания сайта (их примерная минимальная оплата труда), стоимость раскуртки по словам инновации, инновационная деятельность - в месяц и прочее.

Объясню сразу - проект некоммерческий и создаваться в реальности не будет, такие данные необходимы для аналитики в моей диссертации. Указывайте стоимость такой оценочной работы, хорошо, если в проекте будет участвовать студия, на экспертную оценку которой можно будет потом сослаться а диссертационной работе.

ВНИМАНИЕ!!! При составлении сметы - цены на услуги по организации создания сайта должны быть приведены самые минимальные.

Свои цены за составление сметы указывайте в проекте - предложения скрыты.

С уважением , Наташа

ПРОСЬБА - УКАЗЫВАТЬ ЦЕНЫ ЗА РАБОТУ