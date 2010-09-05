Создание сайта знакомств (для команды из Украины)

Функционал: всё, как у Loveplanet и Mamba плюс видеочаты, голосовые чаты, видеорулетка, запись общения с них на наш сервер (для VIP-юзеров). Сайт делаем с поддержкой языковых версий (каждый язык должен храниться в одном файле). Запускаем на русском и английском. Базы и движок должны проектироваться под хайлоад. Обязательные условия: PHP/MySQL/Memcached. От вас требуется верстка (без дизайна), а главное: создание движка и предоставление документации на него. Остальные важные нюансы описаны в ознакомительной версии ТЗ – вышлю наиболее подходящим кандидатам. Перед окончательным соглашением будет выслано полное ТЗ. Срок выполнения: 1 месяц. Работа (и оплата) разбита на этапы. Наличный/безналичный расчет.

Обязательные условия для исполнителей:

1. встреча в 6-7 сентября в нашем городе (Луганская область, Украина) для подписания договоров

2. постоянно быть на связи пн-пт.

Заявки вида: "вот моя аська, пишите" не рассматриваются. Проект серьезный, и мы ждем серьезное и адекватное отношение вас к этой работе.

Если вас заинтересовал проект, то пишите:

1. как вы видите реализацию такого движка? в частности: реализация видеосервисов, поддержка высокой нагрузки

2. ваш город

3. состав команды

4. портфолио

По этому проекту предстоит еще много дополнительной работы – это будут отдельные заказы с привлекательными бюджетами.