Создание сайта (на любую тему).

Сайты «под ключ»Завершен13 заявок538 просмотров
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Требуется создать "сайт" в формате HTML (конечный результат выдать в формате HTML, без систем управления контентом). На сайте должны быть 5-10 страниц с уникальным контентом по 1500 мининум букв на странице, несколько рисунков (штуки 3-5, можно больше), дизайн небольшой, теги (титле, ключевые слова, описание страницы), счётчик ливеинтернет (любой удобный). Сайт должен нормально индексироваться. Тема сайта любая (кроме запрёщённых и аморальных ниш), контент среднего и высшего качества (скан низкокачественный не принимается). Проверка контента на уникальность advego.ru. Работу показываете на своём хостинге и домене.(могу порекомендовать beget.ru, так есть 30 дней бесплатного хостинга+технический домен). После оплаты предоставляете мне файлы сайта в архиве, ссылки в этих файлах должны быть относительные(в том числе и на рисунки), то есть, к какому бы домены я их не привязал, они показывали бы правильно. Во время расположения моего будущего сайта у Вас на хостинге, страницы должны быть защищены от индексирования поисковыми системами, во избежании потери уникальности. Серьёзным фрилансерам возможна предоплаты (рассмотрю в каждом отдельном случае). Приоритет цена. Если будет сделанно всё на достаточно высоком уровне, то возможно будут ещё подобные задания. Сайт будет пущен в расход, так что душу в него вкладывать не надо. Вроде пока всё, спрашивайте что непонятно.

13 лет назад
Andrewfrila
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Задача, данным исполнителем выполнена на 120%, гораздо выше требований указанных в тех задании и моих возможных ожиданий. К работе подход очень ответственный, никаких лишних вопросов - задание понял сразу и в полном объёме. цена адекватная. Рекомендую всем данного исполнителя. Думаю наше сотрудничество продолжится и в моих новых проектах. Спасибо Вам.
Проект выполнил и мгновенно получил оплату. Побольше бы таких заказчиков
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