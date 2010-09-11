Создание сайта (на любую тему).

Требуется создать "сайт" в формате HTML (конечный результат выдать в формате HTML, без систем управления контентом). На сайте должны быть 5-10 страниц с уникальным контентом по 1500 мининум букв на странице, несколько рисунков (штуки 3-5, можно больше), дизайн небольшой, теги (титле, ключевые слова, описание страницы), счётчик ливеинтернет (любой удобный). Сайт должен нормально индексироваться. Тема сайта любая (кроме запрёщённых и аморальных ниш), контент среднего и высшего качества (скан низкокачественный не принимается). Проверка контента на уникальность advego.ru. Работу показываете на своём хостинге и домене.(могу порекомендовать beget.ru, так есть 30 дней бесплатного хостинга+технический домен). После оплаты предоставляете мне файлы сайта в архиве, ссылки в этих файлах должны быть относительные(в том числе и на рисунки), то есть, к какому бы домены я их не привязал, они показывали бы правильно. Во время расположения моего будущего сайта у Вас на хостинге, страницы должны быть защищены от индексирования поисковыми системами, во избежании потери уникальности. Серьёзным фрилансерам возможна предоплаты (рассмотрю в каждом отдельном случае). Приоритет цена. Если будет сделанно всё на достаточно высоком уровне, то возможно будут ещё подобные задания. Сайт будет пущен в расход, так что душу в него вкладывать не надо. Вроде пока всё, спрашивайте что непонятно.