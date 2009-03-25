Andrewfrila

Андрей Бесфамильный Andrewfrila

 
40 летРоссия/Сыктывкар
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
9
безопасных платежей

  • Небольшой скрипт на PHP и MuSQL. Блокировка по IP.

    Задача написать скрипт в PHP, определяющий ип адрес клиента запрашивающего страницу, и в случае если этого ип адреса нет в базе, то выдаётся текст "Такого ип адреса нет в базе" и ип адрес заносится в ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создание сайта (на любую тему).

    Требуется создать "сайт" в формате HTML (конечный результат выдать в формате HTML, без систем управления контентом). На сайте должны быть 5-10 страниц с уникальным контентом по 1500 мининум букв на странице, несколько рисунков (штуки 3-5, ...

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется сайт визитка и анкета в 1ps.ru, дёшево.

    Создание сайта визитки на любую тему и составления анкеты на 1ps.ru. требуется создать сайт визитку на 5-8 страниц с уникальным текстом (или рерайтом среднего и высшего качества) в объёме примерно 10000 зн. и парочкой рисуночков. Тема ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скрипт для работы с a1agregator и обработчик смс

    $50

    Требуется создать скрипт для взаимодействия с a1agregator и обработчик смс сообщений. Обработчик смс сообщений должен включать приём сообщений, и обрабатывать цифры после префикса, алгоритм обработки таков, первая цифра (после префикса), преобразует следующие 2 цифры (ко ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание SMS теста с партнёркой, типа go-test.ru.

    $100

    Требуется SMS тест с партнёркой, типа go-test.ru и taketest.ru , самый стандартный, с самым стандартным дизайном. Установка на мой домен и хостинг, настройка PHP и MySQL, интегрирование с СМС - агреггатором (в смс агрегаторе ...

    PHPMySQL
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Консультация по тестам с партнер. с оплатой по SMS

    Требуется небольшая консультация по скриптам тесты с партнёркой с оплатой по SMS. Десяток общих вопросов. Возможно потом закажу у этого фрилансера данный сайт. Предлогайте свои сроки и цены для консультации и для создания данного ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Консультация по файловым хостингам с SMS оплатой

    Требуется консультация по партнёркам и общим данным для создания файлового хостинга типа Рапидшаре, но с более развитой партнёркой. Вопросы для создания нормального тех. задания, выплатам, совмещения с SMS билингом, партнёрской программы и конечно цены. Предлогайте ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Аноманимайзер с оплатой по SMS

    $100

    В первую очередь необходим он для посещения сайтов в контакте и одноклассники, с компьютеров которым админы перекрыли доступ к этим сайтам. Смссервис должен предоставляться нормальной серъёзной компанией с выплатой раз в месяц или чаще, в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
2 балла
9 лет назад
Консультация по файловым хостингам с SMS оплатой
+
Очень доволен выбором данного исполнителя!
Ответный отзыв
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Консультация по тестам с партнер. с оплатой по SMS
+
Сделал всё красиво, в полном объёме и даже больше, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Anexroid
Никита 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
9 баллов
10 лет назад
Консультация по тестам с партнер. с оплатой по SMS
Всё рассказал, всю оплату получил. Всё хорошо
Всё что мне было узнать, узнал, всё выполненно согласно тех. задания. Отзыв положительный.
Ответный отзыв
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Небольшой скрипт на PHP и MuSQL. Блокировка по IP.
Все замечательно. Остался весьма доволен. Только лучшие рекомендации!
Максим выполнил задание (PHP+MuSQL) в кратчайшие сроки и точно по тех заданию. Рекомендую.
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта (на любую тему).
Проект выполнил и мгновенно получил оплату. Побольше бы таких заказчиков
Задача, данным исполнителем выполнена на 120%, гораздо выше требований указанных в тех задании и моих возможных ожиданий. К работе подход очень ответственный, никаких лишних вопросов - задание понял сразу и в полном объёме. цена адекватная. Рекомендую всем данного исполнителя. Думаю наше сотрудничество продолжится и в моих новых проектах. Спасибо Вам.
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