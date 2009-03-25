Andrewfrila

Задача написать скрипт в PHP, определяющий ип адрес клиента запрашивающего страницу, и в случае если этого ип адреса нет в базе, то выдаётся текст "Такого ип адреса нет в базе" и ип адрес заносится в ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется создать "сайт" в формате HTML (конечный результат выдать в формате HTML, без систем управления контентом). На сайте должны быть 5-10 страниц с уникальным контентом по 1500 мининум букв на странице, несколько рисунков (штуки 3-5, ...Завершен13 лет назад
Создание сайта визитки на любую тему и составления анкеты на 1ps.ru. требуется создать сайт визитку на 5-8 страниц с уникальным текстом (или рерайтом среднего и высшего качества) в объёме примерно 10000 зн. и парочкой рисуночков. Тема ...Завершен14 лет назад
- $50
Требуется создать скрипт для взаимодействия с a1agregator и обработчик смс сообщений. Обработчик смс сообщений должен включать приём сообщений, и обрабатывать цифры после префикса, алгоритм обработки таков, первая цифра (после префикса), преобразует следующие 2 цифры (ко ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Требуется SMS тест с партнёркой, типа go-test.ru и taketest.ru , самый стандартный, с самым стандартным дизайном. Установка на мой домен и хостинг, настройка PHP и MySQL, интегрирование с СМС - агреггатором (в смс агрегаторе ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется небольшая консультация по скриптам тесты с партнёркой с оплатой по SMS. Десяток общих вопросов. Возможно потом закажу у этого фрилансера данный сайт. Предлогайте свои сроки и цены для консультации и для создания данного ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Требуется консультация по партнёркам и общим данным для создания файлового хостинга типа Рапидшаре, но с более развитой партнёркой. Вопросы для создания нормального тех. задания, выплатам, совмещения с SMS билингом, партнёрской программы и конечно цены. Предлогайте ...Завершен15 лет назад
- $100
В первую очередь необходим он для посещения сайтов в контакте и одноклассники, с компьютеров которым админы перекрыли доступ к этим сайтам. Смссервис должен предоставляться нормальной серъёзной компанией с выплатой раз в месяц или чаще, в ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад