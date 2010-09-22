Сайт на wordpress, тематика - Софт.

Необходимо создать сайт на Вордпресс "под ключ", по заданному списку софта, с уникальным дизайном и контентом.

Например, в случае присутствия на сайте игры Сапер, необходимо написать статью о программе, обзор возможностей, плюсы и минусы, почему скачать ее надо именно тут. Актуально для поисковиков, но чтобы и люди читать могли.

Порядка 10 программ на старте проекта, дальнейшее пополнение, т.е. сотрудничество планируется долгосрочное.

Исполнители СТРОГО из России.