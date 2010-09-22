Сайт на wordpress, тематика - Софт.

Сайты «под ключ»Завершен7 заявок224 просмотра
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Необходимо создать сайт на Вордпресс "под ключ", по заданному списку софта, с уникальным дизайном и контентом.

Например, в случае присутствия на сайте игры Сапер, необходимо написать статью о программе, обзор возможностей, плюсы и минусы, почему скачать ее надо именно тут. Актуально для поисковиков, но чтобы и люди читать могли.

Порядка 10 программ на старте проекта, дальнейшее пополнение, т.е. сотрудничество планируется долгосрочное.

Исполнители СТРОГО из России.

WordPressСайт на WordPress
13 лет назад
BlackElf
Илья 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
swrko
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$250
7 дней
Сотрудничеством остался доволен, все качественно и оперативно, буду обращаться и впредь.
Только положительные эмоции! Оплата без задержек. Буду рад поработать и по новым проектам.
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