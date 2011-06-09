Создание реферат-обменного сервиса

Сайты «под ключ»Завершен5 заявок132 просмотра
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Создание реферат-обменного сервиса с функционалом магазином работ и биржей заказов

13 лет назад
sinkron
Роман 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
neadekvat
Виталий 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$2000
90 дней
Отличная работа! Будем сотрудничать дальше!
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