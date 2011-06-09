Необходимо создать сайт на Вордпресс "под ключ", по заданному списку софта, с уникальным дизайном и контентом. Например, в случае присутствия на сайте игры Сапер, необходимо написать статью о программе, обзор возможностей, плюсы и минусы, почему скачать ...
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Создание реферат-обменного сервиса с функционалом магазином работ и биржей заказов
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