Разработка сайта на joomla!

Необходимо разработать сайт на joomla с флэш-игрой онлайн "Дурак" на деньги. Главной особенностью сайта должно быть: мгновенная возможность пополнения баланса и вывод средств на webmoney-кошельки! Сайт должен быть динамичным и приятным глазу! На сайте необходимо расположить блоки: онлайн-радио (с различными радиостанциями), он-лайн чат для всех пользователей, а также возможность общения пользователей между собой!

Сроки не жмут, времени около 2-х месяцев!!!

Ваши предложения???