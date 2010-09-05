Разработка сайта на joomla!

$500
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок189 просмотров
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Необходимо разработать сайт на joomla с флэш-игрой онлайн "Дурак" на деньги. Главной особенностью сайта должно быть: мгновенная возможность пополнения баланса и вывод средств на webmoney-кошельки! Сайт должен быть динамичным и приятным глазу! На сайте необходимо расположить блоки: онлайн-радио (с различными радиостанциями), он-лайн чат для всех пользователей, а также возможность общения пользователей между собой!

Сроки не жмут, времени около 2-х месяцев!!!

Ваши предложения???

Joomla
13 лет назад
sms-vk
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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