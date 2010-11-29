Создание сайта

Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать сайт для завода.
Срок исполнения – 25 дней
Сайт создать по образу www.simross.ru www.gcsr.ru
С системой управления сайтом cms
Должно быть предоставлено не менее 3-х вариантов дизайна сайта
Ваши предложения и стоимость прошу указать при ответе здесь, либо
при ответе в аську 2 0 7 4 5 7 7 6 0
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