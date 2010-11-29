Создание сайта

$2500
Сайты «под ключ»Завершен63 заявки749 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать сайт для завода.

Срок исполнения – 25 дней

Сайт создать по образу www.simross.ru www.gcsr.ru

С системой управления сайтом cms

Должно быть предоставлено не менее 3-х вариантов дизайна сайта

Ваши предложения и стоимость прошу указать при ответе здесь, либо

при ответе в аську 2 0 7 4 5 7 7 6 0

13 лет назад
Skyterror
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
l_valentin
Валентин 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$2500
20 дней
Результатом выполненной работы довольны! Рекомендуем 100% Нужно отдать должное, дизайн главное страницы и внутряк придумал сам Валентин, не пришлось ломать голову и придумывать, что хотим видеть, сказали лишь, что хотим что то нестандартное, что будет нас выделять на фоне остальных компаний. Есть маленький нюанс, но это скорее плюс для Валентина и для нас, чем минус. Когда разрабатывается дизайн страниц второго уровня, нужно четко понимать что мы хотим получить в качестве конечного результата, потому что доработка нашего видения отличного от видения Валентина шла с трудом )))) но в процессе обсуждения рождалась истина. В общем все, кто желает получить КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕСТАНДАРТНЫЙ дизайн, который Вас будет выделять на фоне конкурентов, рекомендую.
Честный, серьезный, терпеливый, умный заказчик. Работа доставила массу удовольствия, надеюсь будем работать еще
  • Похожие заказы

  • Сайт

    Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на wordpress, тематика - Софт.

    Необходимо создать сайт на Вордпресс "под ключ", по заданному списку софта, с уникальным дизайном и контентом. Например, в случае присутствия на сайте игры Сапер, необходимо написать статью о программе, обзор возможностей, плюсы и минусы, почему скачать ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта знакомств (для команды из Украины)

    $2500

    Функционал: всё, как у Loveplanet и Mamba плюс видеочаты, голосовые чаты, видеорулетка, запись общения с них на наш сервер (для VIP-юзеров). Сайт делаем с поддержкой языковых версий (каждый язык должен храниться в одном файле). Запускаем ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно создать партнерскую программу на твитере.

    Здравствуйте нужно создать подобный сайт, как http://www.twite.ru/... Нужно конечно изменить дизайн и поработать над новым функционалом и над новыми решениями, подробнее буду писать после отбора кандидатов... Интересует цена за сколько вы готовы сделать подобный сайт...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта (на любую тему).

    Требуется создать "сайт" в формате HTML (конечный результат выдать в формате HTML, без систем управления контентом). На сайте должны быть 5-10 страниц с уникальным контентом по 1500 мининум букв на странице, несколько рисунков (штуки 3-5, ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин автозапчастей.

    Здавствуйте! Нужно создать сайт Интернет-магазина Автозапчастей. Функционал подробней обсудим с исполнителем. Настройка сайта на cms Drupal. Сроки 3-5 дней. Можно истользовать готовый шаблон.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Интренет-магазин самобытных украшений ручной работы. Нужен оригинальний дизайн, импорт через ексель, галерея товара, мультивалютность, статистика, форма оплаты через веб-мани, яндекс деньги,робокаса и кредитними карточками. Жду вашых предложений с ценой и сроками.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад