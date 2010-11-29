Создание сайта

Результатом выполненной работы довольны! Рекомендуем 100% Нужно отдать должное, дизайн главное страницы и внутряк придумал сам Валентин, не пришлось ломать голову и придумывать, что хотим видеть, сказали лишь, что хотим что то нестандартное, что будет нас выделять на фоне остальных компаний. Есть маленький нюанс, но это скорее плюс для Валентина и для нас, чем минус. Когда разрабатывается дизайн страниц второго уровня, нужно четко понимать что мы хотим получить в качестве конечного результата, потому что доработка нашего видения отличного от видения Валентина шла с трудом )))) но в процессе обсуждения рождалась истина. В общем все, кто желает получить КАЧЕСТВЕННЫЙ И НЕСТАНДАРТНЫЙ дизайн, который Вас будет выделять на фоне конкурентов, рекомендую.