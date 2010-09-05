Дизайн 2х сайтов или под ключ

Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу исполнителя\исполнителей для реализации двух проектов. Бюджет каждого обсуждается.
От исполнителя:
- Москва или МО.
- Качественное профессиональное портфолио, навыки техдизайнера.
- возможность в с е г д а быть на связи и оперативно решать задачи в рамках проекта.
- Четкое соблюдение сроков.
- Приветствуется инициатива.
Возможно дальнейшее периодическое сотрудничество на базе аутсорса.
Сайт 1: военно-историческая игровая система для детей от 9 до 17ти лет на тему Второй Мировой Войны.
Сайт 2: сайт производителя настольных игр и моделей для сборки.
Подробности потенциальным исполнителям после просмотра портфолио.
Качество на уровне: http://hobbygames.ru/
Просьба не оставлять предложений людям, не уверенным в своих силах и не имеющих качественного портфолио.
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