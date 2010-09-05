Дизайн 2х сайтов или под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт8 заявок288 просмотров
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Ищу исполнителя\исполнителей для реализации двух проектов. Бюджет каждого обсуждается.

От исполнителя:

- Москва или МО.

- Качественное профессиональное портфолио, навыки техдизайнера.

- возможность в с е г д а быть на связи и оперативно решать задачи в рамках проекта.

- Четкое соблюдение сроков.

- Приветствуется инициатива.

Возможно дальнейшее периодическое сотрудничество на базе аутсорса.

Сайт 1: военно-историческая игровая система для детей от 9 до 17ти лет на тему Второй Мировой Войны.

Сайт 2: сайт производителя настольных игр и моделей для сборки.

Подробности потенциальным исполнителям после просмотра портфолио.

Качество на уровне: http://hobbygames.ru/

Просьба не оставлять предложений людям, не уверенным в своих силах и не имеющих качественного портфолио.

13 лет назад
work4time
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
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