Аналог price.ru

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интересует во сколько обойдется разработка сайта похожего по концепции на price.ru abc.ru и другие аналоги, однако с другим уклоном. Подробности в привате, примерный бюджет указывайте здесь.

13 лет назад
BuXPb
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт

    Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Туристический портал

    Турфирме нужен свой портал. образец ( вид и фунционал) находится здесь http://holiday.ua/ срочно! интересуют Ваши образцы и стоимость работы. icq 428130049

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Промо-сайт

    $500

    Нужен очень красочный и єфектный дизайн. Минимум функционала. Нужно 2-3 страницы с информацией и формой контакта. CMS не обязательно. Нужно срочно!

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн 2х сайтов или под ключ

    Ищу исполнителя\исполнителей для реализации двух проектов. Бюджет каждого обсуждается. От исполнителя: - Москва или МО. - Качественное профессиональное портфолио, навыки техдизайнера. - возможность в с е г д а быть на связи и ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка сайта на joomla!

    $500

    Необходимо разработать сайт на joomla с флэш-игрой онлайн "Дурак" на деньги. Главной особенностью сайта должно быть: мгновенная возможность пополнения баланса и вывод средств на webmoney-кошельки! Сайт должен быть динамичным и приятным глазу! На сайте необходимо ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина одежды

    Добрый день! Необходимо создание интернет-магазина одежды. Домен есть. Пример магазина www.francemoda.ru Хотелось бы бюджетно и красиво. Возможно с дальнейшей раскруткой. Прошу указать стоимость и сроки, так же примеры работ. ПОрядочность гарантирую. Спасибо!

    Сайты «под ключ»31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта

    $2500

    Требуется разработать сайт для завода. Срок исполнения – 25 дней Сайт создать по образу www.simross.ru www.gcsr.ru С системой управления сайтом cms Должно быть предоставлено не менее 3-х вариантов дизайна сайта Ваши предложения и ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание сайта знакомств (для команды из Украины)

    $2500

    Функционал: всё, как у Loveplanet и Mamba плюс видеочаты, голосовые чаты, видеорулетка, запись общения с них на наш сервер (для VIP-юзеров). Сайт делаем с поддержкой языковых версий (каждый язык должен храниться в одном файле). Запускаем ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад