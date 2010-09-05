Туристический портал

Нужно создать сайт интернет-магазина. Пишите свои расценки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Турфирме нужен свой портал.
образец ( вид и фунционал) находится здесь http://holiday.ua/
срочно!
интересуют Ваши образцы и стоимость работы.
icq 428130049
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