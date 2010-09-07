Портал сравнения цен

Это будет платный ресурс - содержащий фонограммы+песни+тексты. Смотрите ТЗ. Говорите цену. Спешки для написания ни какой нет - главное чтоб было качественно. Продолжение ТЗ (админ панель далее - после договорённости) просто не влазит в лимит ...