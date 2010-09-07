Нужен интернет магазин на бесплатной cms Без дизайна. Автоматизация процесса торговли через интернет. (заказ на mail, продажа товаров без авторизации) Загрузка товаров xml файлом (образец в вложении) Товар в базе магазина формируется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать виджет для Яндекса.
Ссылка на требования: http://api.yandex.ru/wdgt/
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