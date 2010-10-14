Полностью сайт (дизайн+сms)

$250
Сайты «под ключ»Завершен22 заявки369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Необходимо создать полностью сайт (дизайн + cms).

Сайт посвящен выполнению студенческих работ на заказ.

Страницы статичны, исключение составляет форма заказа и новости.

При создании сайта необходимо учитывать возможность его доработки (добавление раздела Готовые работы, вставка рекламных (банерных) блоков и др.).

Точное ТЗ по структуре и дизайну будет предоставлено выбранному исполнителю.

Сайт нужен с удобной простой админикой.

Жду Ваши предложения по срокам и цене.

PS: Наполнение сайта не требуется!!!

13 лет назад
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$70
4 дня
Я довольна работой, которую проделал для меня Владислав. Он внимательно отнесся ко всем нюансам задания и стойко внес все правки. Рекомендую Владислава как ответственного и грамотного исполнителя.
Было приятно работать с заказчицей. Человек знает, что хочет при создании сайта. Деньги выплатила своевременно, без задержек.
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