Полностью сайт (дизайн+сms)

Сделать виджет для Яндекса. Ссылка на требования: http://api.yandex.ru/wdgt/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Необходимо создать полностью сайт (дизайн + cms).
Сайт посвящен выполнению студенческих работ на заказ.
Страницы статичны, исключение составляет форма заказа и новости.
При создании сайта необходимо учитывать возможность его доработки (добавление раздела Готовые работы, вставка рекламных (банерных) блоков и др.).
Точное ТЗ по структуре и дизайну будет предоставлено выбранному исполнителю.
Сайт нужен с удобной простой админикой.
Жду Ваши предложения по срокам и цене.
PS: Наполнение сайта не требуется!!!
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