Персональный для Омельченко Дмитрия (ukrainer)

Что могу сказать о такой Заказчике? Побольше бы таких адекватных и компетентных заказчиков на этом сайте. В срок и полностью оплатил работу за проект. Шел на уступки в процессе согласования сроков проекта. Очень приятен в общении. Рекомендую всем работать с этим Заказчиком! Желаю успехов Вам!!!