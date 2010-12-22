Персональный для Омельченко Дмитрия (ukrainer)

$657
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка206 просмотров
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Нужно сделать сайт под ключ по ТЗ

бюджет 21000 (комиссия по БС на лежит фрилансере)

13 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ukrainer
Дмитрий 
37 летУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$657
31 день
Качественная работа, учли все пожелания, доработки выполнили в пределах первоначальной стоимости проекта. Рекомендую.
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