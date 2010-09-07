Создать сайт-визитку на джумла

$150
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок242 просмотра
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Требуется сайт на джомул, с 5-ю разделами

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13 лет назад
Iluha1980
Илья 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$65
2 дня
Выполнил работу, заказчик изчез! Ни слуху ни духу! Красиьников Илья если Вы оплатите работу уберу отзыв!
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