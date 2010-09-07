Социальная сеть на social Engine

Создать Социальную сеть на social Engine + Разработать Дизайн(Центр) Футер и Шапка Готова!

Сайт по функционалу будет похож чем то на http://druzya44.ru/ и чем то на: http://www.vreale.net/.

Что именно будет взято с определенной сети:

1) С ВРеале (http://www.vreale.net/)

Моя страница, НЕ ВСЕ, часть будет с Мир-Друзей (http://www.vreale.net/id21158)

Мои Друзья (http://www.vreale.net/friends.php)

Мои сообщения (http://www.vreale.net/user_messages.php)

Мои Фотографии (http://www.vreale.net/user_album.php)

Мои Игры (http://www.vreale.net/arcade.php?act=user&id=1)

Мои группы (http://www.vreale.net/user_group.php)

Мои встречи (http://www.vreale.net/user_event.php)

Мои опросы (http://www.vreale.net/user_poll.php)

Мои объявления (http://www.vreale.net/user_classified.php)

Мои гости (http://www.vreale.net/user_guests.php)

Мои Закладки (http://www.vreale.net/fave.php)

Техподдержка (http://www.vreale.net/help_contact.php)

Коллективный разум (http://www.vreale.net/question.php)

Предложение (http://www.vreale.net/matches.php) Стандартно стоит первая часть вопроса Хотели бы вы, а вторую часть вопроса должен вписать человек, сделать что бы человек писал полностью вопрос.

Мнение (http://www.vreale.net/opinions.php)

Чат (http://www.vreale.net/chat.php)

Настройки (http://www.vreale.net/user_settings.php)

2) С Мир-Друзей (http://druzya44.ru/)

Дополнения к моей странице: в Увлечениях будет текстовое поле: Вредные привычки

Контакты, будет от сюда взята доп. поля: Я В Контакте, Я В Моем Мире, Я В Одноклассниках

Сделать стену как в Мир-Друзей

Мои новости (http://druzya44.ru/user_home.php)

Мои Видеозаписи, там сделана загрузка с YouTube, но нужно еще сделать что бы была возможна загрузка с компа (http://druzya44.ru/user_video.php)

Моя Музыка (http://druzya44.ru/user_music.php)

Мой дневник (http://druzya44.ru/user_blog.php)

Подарки (http://druzya44.ru/mf_gifts_user.php)

Мои подмигивания (http://druzya44.ru/user_winks_incoming.php?task=confirm)

Мое пиво (http://druzya44.ru/user_beers_incoming.php?task=confirm)

Мой кошелек, название вместо поинтов будет DL, вместо ВСЕГО ЗАРАБОТАНО будет Все (http://druzya44.ru/user_vault.php)

Реклама (http://druzya44.ru/reklama.php)

Блог (http://druzya44.ru/id1/blog/)

Помощь (http://druzya44.ru/help.php)

Правила (http://www.vreale.net/help_tos.php)

ОПЛАТА ПО ФАКТУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ СДЕЛАЕТЕ, Я ПРОТЕСТИРУЮ, если найду ошибку ВЫ ИСПРАВИТЕ.

http://veselyha.com/social/se/se_plugin/3630-pak-plaginov-dlja-social-engine-3.x.html это некоторые модули!