Социальная сеть на social Engine

Вся информация на украинском языке в приложении.
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Создать Социальную сеть на social Engine + Разработать Дизайн(Центр) Футер и Шапка Готова!
Сайт по функционалу будет похож чем то на http://druzya44.ru/ и чем то на: http://www.vreale.net/.
Что именно будет взято с определенной сети:
1) С ВРеале (http://www.vreale.net/)
Моя страница, НЕ ВСЕ, часть будет с Мир-Друзей (http://www.vreale.net/id21158)
Мои Друзья (http://www.vreale.net/friends.php)
Мои сообщения (http://www.vreale.net/user_messages.php)
Мои Фотографии (http://www.vreale.net/user_album.php)
Мои Игры (http://www.vreale.net/arcade.php?act=user&id=1)
Мои группы (http://www.vreale.net/user_group.php)
Мои встречи (http://www.vreale.net/user_event.php)
Мои опросы (http://www.vreale.net/user_poll.php)
Мои объявления (http://www.vreale.net/user_classified.php)
Мои гости (http://www.vreale.net/user_guests.php)
Мои Закладки (http://www.vreale.net/fave.php)
Техподдержка (http://www.vreale.net/help_contact.php)
Коллективный разум (http://www.vreale.net/question.php)
Предложение (http://www.vreale.net/matches.php) Стандартно стоит первая часть вопроса Хотели бы вы, а вторую часть вопроса должен вписать человек, сделать что бы человек писал полностью вопрос.
Мнение (http://www.vreale.net/opinions.php)
Чат (http://www.vreale.net/chat.php)
Настройки (http://www.vreale.net/user_settings.php)
2) С Мир-Друзей (http://druzya44.ru/)
Дополнения к моей странице: в Увлечениях будет текстовое поле: Вредные привычки
Контакты, будет от сюда взята доп. поля: Я В Контакте, Я В Моем Мире, Я В Одноклассниках
Сделать стену как в Мир-Друзей
Мои новости (http://druzya44.ru/user_home.php)
Мои Видеозаписи, там сделана загрузка с YouTube, но нужно еще сделать что бы была возможна загрузка с компа (http://druzya44.ru/user_video.php)
Моя Музыка (http://druzya44.ru/user_music.php)
Мой дневник (http://druzya44.ru/user_blog.php)
Подарки (http://druzya44.ru/mf_gifts_user.php)
Мои подмигивания (http://druzya44.ru/user_winks_incoming.php?task=confirm)
Мое пиво (http://druzya44.ru/user_beers_incoming.php?task=confirm)
Мой кошелек, название вместо поинтов будет DL, вместо ВСЕГО ЗАРАБОТАНО будет Все (http://druzya44.ru/user_vault.php)
Реклама (http://druzya44.ru/reklama.php)
Блог (http://druzya44.ru/id1/blog/)
Помощь (http://druzya44.ru/help.php)
Правила (http://www.vreale.net/help_tos.php)
ОПЛАТА ПО ФАКТУ, ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ СДЕЛАЕТЕ, Я ПРОТЕСТИРУЮ, если найду ошибку ВЫ ИСПРАВИТЕ.
http://veselyha.com/social/se/se_plugin/3630-pak-plaginov-dlja-social-engine-3.x.html это некоторые модули!
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