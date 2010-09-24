Разработка соц. сети

Студия занимается проектированием, продажей, установкой настройкой домашних кинотеатров, систем многозонного озвучивания "мультирум". Управление освещением. Системы управления "Умный дом" и т.д. Студия независимых инсталяторов Hi-fi техники. Дизайн: простой, но стильный!
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Добрый день,
Требуется разработка приватной соц. сети: ТЗ, дизайн, верстка, функционал.
От исполнителя - сроки, цена ( называем от и до ).
Спасибо,
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