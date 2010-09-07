Тендер на портал по ЛГБТ-тематике (украинский)

Нужен сайт по переходам и дизайну похожий на www.bc-optima.by (Оптиму), примерное содержание, количество страниц сайта http://www.idc.by
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