Интернет-магазин женского белья

$700
Сайты «под ключ»Завершен33 заявки414 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработать интернет-магазин женского белья.

Основные возможности и описание

1. Шаблонный дизайн(шапка, 2коллонки, подвал)

2. Импорт/Экспорт в Excel

3. Разные цены для разных покупателей, показ старой цены

4. Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(подключение модуля rbkmoney или moneymail)

5. Возможность загружать несколько фотографий

6. Редактирование статей и новостей

7. Раздел Новинки, распродажа

8. Форма "Отзывы и вопросы к каждому товару"

9. Разделы к товарам "С данным товаром покупают также", "Ближайшие по цене товары"

10. Описания на группы товаров

11. Параметры товара: фото(до 4-х), описание, дополнительные параметры(резмер1,размер2, материал)

12. Категории пользователей сайта:

Не зарегистрированный покупатель;

Зарегистрированный покупатель – клиент и VIPклиент

для VIP доступны определенные товары и статьи, которые невидны другим пользователям.

каждому зарегистрированному покупателю можно проставить свою скидку.

13. ЧПУ и метотеги в админке

13 лет назад
volley_07
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
del_liero
Валерия 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов
13 лет назад
$700
15 дней
Воспользовался услугами Валерии и не ошибся! В обозначенные сроки полностью справилась с заданием - нарисовала красивый дизайн и разработала весь функционал сайта. Буду продолжать сотрудничество!
Владимир однозначно прекрасный заказчик, своевременная оплата и без придирок - кто работает в моей сфере,знает,что это важно. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Социальная сеть на social Engine

    $500

    Создать Социальную сеть на social Engine + Разработать Дизайн(Центр) Футер и Шапка Готова! Сайт по функционалу будет похож чем то на http://druzya44.ru/ и чем то на: http://www.vreale.net/. Что именно будет взято с определенной сети: 1) С ВРеале (http://www.vreale.net/) Моя ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать флеш-сайт

    $500

    Нужен сайт по переходам и дизайну похожий на www.bc-optima.by (Оптиму), примерное содержание, количество страниц сайта http://www.idc.by

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта для тур-агенства.

    Нужно разработать сайт тур-агенства, с системой онлайн-бронирования, онлайн-заказов и онлайн-оплатой. Процесс бронирования, заказов и оплаты должны быть автоматизированы. Дизайн можно отдельно. Предлагайте у кого есть какие наработки, примеры Указывайте стоимость, приблизительные сроки. ТЗ пока нету, будет позже.

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Инет-магазин

    $10000

    Здравствуйте, Требуется создать и-нет магазин, аналог - bookean.ru Опыт с высоконагруженными система обязателне. Спасибо.

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка соц. сети

    Добрый день, Требуется разработка приватной соц. сети: ТЗ, дизайн, верстка, функционал. От исполнителя - сроки, цена ( называем от и до ). Спасибо,

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сайт-визитка с модулем блога

    $300

    Студия занимается проектированием, продажей, установкой настройкой домашних кинотеатров, систем многозонного озвучивания "мультирум". Управление освещением. Системы управления "Умный дом" и т.д. Студия независимых инсталяторов Hi-fi техники. Дизайн: простой, но стильный!

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад