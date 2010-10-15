Требуется сайт на джомул, с 5-ю разделами • Главная • Услуги • Наши цены • Общее • Контакты Легкий дизайн. Примеры предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать интернет-магазин женского белья.
Основные возможности и описание
1. Шаблонный дизайн(шапка, 2коллонки, подвал)
2. Импорт/Экспорт в Excel
3. Разные цены для разных покупателей, показ старой цены
4. Оплата электронными деньгами, пластиковыми картами(подключение модуля rbkmoney или moneymail)
5. Возможность загружать несколько фотографий
6. Редактирование статей и новостей
7. Раздел Новинки, распродажа
8. Форма "Отзывы и вопросы к каждому товару"
9. Разделы к товарам "С данным товаром покупают также", "Ближайшие по цене товары"
10. Описания на группы товаров
11. Параметры товара: фото(до 4-х), описание, дополнительные параметры(резмер1,размер2, материал)
12. Категории пользователей сайта:
Не зарегистрированный покупатель;
Зарегистрированный покупатель – клиент и VIPклиент
для VIP доступны определенные товары и статьи, которые невидны другим пользователям.
каждому зарегистрированному покупателю можно проставить свою скидку.
13. ЧПУ и метотеги в админке
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