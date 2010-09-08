Сделать копию сайта

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок263 просмотра
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Нужно сделать копию сайта с небольшими изменениями (цвет, пару отделов поменять ну и лого). Сайт нужно сделать НЕ на флеш. Предпочтение будет отдано исполнителю, который сможет это реализовать на Joomla 1.5 , но если таковых не будет то сойдёт любой другой движок.

Не знаю возможно или нет сохранить все анимационные эффекты...

(адрес сайт в приложении)

Цена, сроки?

13 лет назад
giorgio
Говард 
38 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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