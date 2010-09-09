Установка дверей

Здравствуйте.Нужен сайт по теме установка деревянных дверей.

Мне бы хотелось, что бы вы отредактирывали сайт www.tvoi-dveri.narod.ru

и перенесли его на недорогой платный хостинг с новым доменом.

меня интересует цена этой работы и ваши возможные предложения по созданию

чего то нового основываясь на минимальный бюджет.

Жду ответ на email [email protected]