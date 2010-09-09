Сайт приватно для Прошин Дмитрий (webmix)

Необходимо создание сайта под ключ "Автоматический обменник титульных знаков WebMoney" с функциями: - обмена; - пополнения титульными знаками; - вывода титульных знаков; - операции с цифровыми чеками Paymer; - операции с WM - картами; - операции с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт, для продажи завода .
Привлекательный дизайн.
На 3-7 страниц.
1 стр.Описание завода.+ дизайн главной.
2стр.Это мультипликационная карта на которой будет нарисован обект теретория и географическая схема . Функция такова :наводиш например курсором на наресованое здание на карте: и два варианта
1или оно светится чтобы клиент понял что на него надо нажать
и когда нажимаеш то видиш фотографии и схему здания
в новом окне
3стр.Географическое описание (возможность подключения гугл мапс)
4.стр.имеющаяся документация завода .(сертифекаты,документы,и т.д.)
5.+ 2 схемы продажи земли (анимация)+мапс
6.+
7.стр контакты .
flash или ajax делать карту + рисовать дизайн первой так чтоб в газа ложился вид сайт ....
Где-то так . Думаем чего еще добавить ....
Сколько денег ?
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