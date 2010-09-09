Сайт приватно для Прошин Дмитрий (webmix)

$500
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок207 просмотров
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Создать сайт, для продажи завода .

Привлекательный дизайн.

На 3-7 страниц.

1 стр.Описание завода.+ дизайн главной.

2стр.Это мультипликационная карта на которой будет нарисован обект теретория и географическая схема . Функция такова :наводиш например курсором на наресованое здание на карте: и два варианта

1или оно светится чтобы клиент понял что на него надо нажать

и когда нажимаеш то видиш фотографии и схему здания

в новом окне

3стр.Географическое описание (возможность подключения гугл мапс)

4.стр.имеющаяся документация завода .(сертифекаты,документы,и т.д.)

5.+ 2 схемы продажи земли (анимация)+мапс

6.+

7.стр контакты .

flash или ajax делать карту + рисовать дизайн первой так чтоб в газа ложился вид сайт ....

Где-то так . Думаем чего еще добавить ....

Сколько денег ?

13 лет назад
Artyr_009
39 летИрландия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webmix
46 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва(-7)
13 лет назад
$350
14 дней
Дим привет ! Пишу тебе отзыв . ВЗЯЛ Дима ДЕНЬГИ И ПРОПАЛ. 5 мес. нет на связи . Проект не сделан, время упущено и т.д.Денег взял предоплату . (100у.е.). Их почти не жалко, жалко потраченного времени . Хотите потратить время ,деньги и нервы,а на выходе ничего не получить - вам к Дмитрию Прошину :) .
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