Сайт приватно для Прошин Дмитрий (webmix)

Создать сайт, для продажи завода .

Привлекательный дизайн.

На 3-7 страниц.

1 стр.Описание завода.+ дизайн главной.

2стр.Это мультипликационная карта на которой будет нарисован обект теретория и географическая схема . Функция такова :наводиш например курсором на наресованое здание на карте: и два варианта

1или оно светится чтобы клиент понял что на него надо нажать

и когда нажимаеш то видиш фотографии и схему здания

в новом окне

3стр.Географическое описание (возможность подключения гугл мапс)

4.стр.имеющаяся документация завода .(сертифекаты,документы,и т.д.)

5.+ 2 схемы продажи земли (анимация)+мапс

6.+

7.стр контакты .

flash или ajax делать карту + рисовать дизайн первой так чтоб в газа ложился вид сайт ....

Где-то так . Думаем чего еще добавить ....

Сколько денег ?