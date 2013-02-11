belov-bs

Сергей belov-bs

 
44 годаРоссия/Учалы
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Настроить и наполнить форум на phhbb3

    Нужна помощь грамотно настроить форум по веткам , добавить закрытые разделы ну и сделать видимость живого форума-наполнить его осмысленными вопросами и ответами,псевдо посетителями

    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн страницы оплаты

    Нужно создать страницу оплаты -суть в следующем оплата будет добровольная то есть можно скачать файл бесплатно, а можно помочь сайту Сайт школьной образовательной тематики и поэтому дизайн страницы должен всем видом побудить человека помочь сайту-например ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Устранить нарушения в сайте для работы с Гугл

    Сайт был забанен в Гугл -причина " Агрессивный спам На страницах этого сайта обнаружены признаки агрессивных спам-приемов, к которым относится публикация автоматически сгенерированного бессвязного текста и содержания, скопированного с других сайтов, маскировка и/или неоднократное или ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание и доб. статей 55 штук для ГГЛ

    $140

    После переноса сайта с одно СМС на другую выпало 55 статей -сайт туристической тематики .Но статьи будут разной тематики.Требуется копирайтер который имел опыт работы написания статей под www.gogetlinks.net .Необходимо написать эти стати добавить их на ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка сертификата

    В связи со сменой собственника сайта www.rusedu.ru требуется переделать сертификат -требуется -макет нужен в psd, все отдельными слоями, можно сделать слой с текстом и отдельный слой с печатью и подписью.Изменения дизайна на вкус исполнителя ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установка партнерки профитраф.Переделка скрипта.

    Есть сайт написанный на чистом php.На сайте установлена файловая партнерка от www.loadpays.com Требуеться установить вторую партнерку от www.profitraf.ru и доработать скрипт в которомсейчас значение 0 -файлы закачиваются бесплатно, при значение 1 -фалйы закачиваются ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделка сайта, дизайна

    Требуется переделать сайт www.rusedu.ru создать новый уникальный дизайн добавить несколько разделов в меню, Исправить мелкие баги,улучшить админку,, личные кабинеты пользователей сделать кой какую автоматизацию в личном кабинете пользователя

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать аналог сайта с дополнениями

    Для тех кто не умеет читать до конца -пишу сразу же -посредники проходим мимо!!! Сразу же называйте цену и сроки!Требуется создать сайт аналог с дополнениями ru.repetitors.info .Суть сайт проста есть репититор есть ученик,заказчик.Для обоих ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на WP

    Требуется создать сайт на вордпресс -переделанный шаблон-уникальный дизайн ненужен, шаблон должен быть новостного портала,русифицированный,много блочный .Сайт наполнять не надо.Обязательна интеграция форума на phpbb последней версии -регистрация на форуме должна быть платной также в самом форуме ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта с джумлы на вордпресс

    Требуется перенести сайт www.photostranger.com с джумлы на вордпрес.С обязательным сохранением урлов так как сайт участвует в ГГЛ.От Вас конкретно цена вопроса и сроки .Строго сделка без риска.

    WordPressJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для двух партнерок

    Есть две партнерки www.loadpays.com и http://profitraf.ru/ обе партнерки манетизируют скачиваемый файловый трафик -задача сосздать скрипт который совместит две партнерки одновременно или просто сделать так чтобы работало именно две партнерки.При этом есть ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент менеджер - тематика медицина

    $1000

    Требуется контент менеджер для наполнения сайта -портала по медицине.Предпочтение с медицинским образованием,студент(ка) любого мед вуза.Требуется написание статей от 2000 до 3000 знаков.Оплата 2 $ за 1000 знаков.Первоначальный объем работы на 1000 вмз.В дальнейшем возможно постоянное ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется перенести сайт на СМС DLE и переделать

    http://photostranger.com/ требуется перенести на смс ДЛЕ без потерь ссылок , картинок и так далее.Также нужен новый абсолютно уникальный дизайн .Жду Ваших предложений.Сразу озвучивайте цену ,сроки.Желательно примеры работы

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для написание уник. статей в ГГЛ

    Требуется копирайтеры для постоянного сотрудничества .Основная работа написание уникальных статей -обзоров разной тематики в ГГЛ.Текст от 1500 знаков100% уникальный , грамотный со смыслом.Проверяться будет Адвего и Етекстом.Пишите ваши цены и возможности в среднем в день ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать инструкцию формата пдф

    Требуется переделка инструкции- основная задача из всех представленных языков выделить только русский тоесть переделать инструкцию чтобы она была только на русском языке при этом пронумерованные рисунки должны соответсвовать тексту.Отредактировать так чтобы можно было расспечать как ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создать аналог сайта с дополнениями

    Требуется создать аналог сайта http://medichelp.ru/ с дополнительными функциями,регистрация с личным многофункциональным кабинетом, модерируемй форум,доска объявлений с платными функциями.Сделать платные функции в некоторых разделах сайта.Сайт должен иметь уникальный дизайн и должен быть наполнен аналогичным контентом но ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$220
10 баллов
10 лет назад
Нужен уникальный красивый дизайн сайта
Также замечу, что среди большого числа клиентов, Сергей входит в 2-3%, которые имеют возможность четко формулировать задачи, имеют пунктуальность и возможность приятного общения. Будем рады принять любые Ваши проекты! Perfecto Web рекомендует!
Среди большого числа предложений от дизайнеров с выбором определился сразу-очень быстро нашли общий язык - с моей стороны было очень много капризов-но они к моему удивлению воспринимались очень доброжелательно и дизайн правился скажем так под мое настроение-в итоге получил то что мне надо,по срокам проблем нет , думаю что с PerfectoWeb можно и нужно сотрудничать-для себя сделал вывод один -если в будущем понадобиться дизайн сайта ,то я даже не буду размещать заявку а сразу напрямую обращусь к PerfectoWeb. Моя оценка по 10 бальной системе 10+
Ответный отзыв
applesin
43 годаЧили
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн страницы оплаты
Исключительно позитивное сотрудничество и приятное впечатление от общения. Несмотря на отсутствие формального ТЗ - задачу обсудили достаточно четко, так что буквально с первого захода работа была принята. Рекомендую как отличного заказчика!
Работа приятно удивила сделала намного раньше оговоренного срока - со вкусом - все то я хотел увидеть.Учитывая то что ТЗ как такового не было то можно с уверенностью сказать-заказчика понимает с полуслова-обладает хорошей фантазией и незамыленным взглядом.10 баллов и10.Продолжу сотрудничество с удовольствием!
Ответный отзыв
Marina_Ben
Марина 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Переделка сертификата
Приятное сотрудничество, надеюсь не последнее:) Мои рекомендации и 10 баллов!
От общения и выполненной работы остались только приятные впечатления сделано было все быстрее заявленного срока по демократичной цене.Все мои пожелания замечания выполнялись сразу без всяких комментариев.По началу смутило то что Марина не так давно зарегистрирована на фрилансе, но она безо всяких согласилась выполнить работу без каких либо предоплаат.Итог результатом очень доволен.Обращусь еще раз!Ну и естественно рекомендую всем!
Ответный отзыв
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Переделать инструкцию формата пдф
Только положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем! Четкое ТЗ, продуктивное общение, моментальная оплата! Всё отлично! Побольше бы таких заказчиков) Спасибо за необычный и очень интересный проект!
Все очень оперативно!!! Обсуждение деталей и уточнение всех нюансов.В ходе предварительной переписки был предоставлен пример выполненной работы.Заказ был исполнен намного быстрее оговоренного срока.Качеством работы очень доволен.Безусловно 10 баллов из 10! Рекомендую всем!
Ответный отзыв
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа и дизайна фирменного бланка
Очень хоороший и адекватный заказчик, все вовремя и задание и оплата, мой большой +.Побольше бы таких заказчиков
Работой остался доволен быстро оперативно представлены варианты-исполнены все пожелания -работой остался доволен
Ответный отзыв