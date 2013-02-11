Нужна помощь грамотно настроить форум по веткам , добавить закрытые разделы ну и сделать видимость живого форума-наполнить его осмысленными вопросами и ответами,псевдо посетителями
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется верстка четырех страниц -одна страница со всплывающими подсказками .Требуется сделать срочно и качественно.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно создать страницу оплаты -суть в следующем оплата будет добровольная то есть можно скачать файл бесплатно, а можно помочь сайту Сайт школьной образовательной тематики и поэтому дизайн страницы должен всем видом побудить человека помочь сайту-например ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется подправить шаблон, и сделать новый дизайн на сайт www.s-kredit.ruСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт был забанен в Гугл -причина " Агрессивный спам На страницах этого сайта обнаружены признаки агрессивных спам-приемов, к которым относится публикация автоматически сгенерированного бессвязного текста и содержания, скопированного с других сайтов, маскировка и/или неоднократное или ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $140
После переноса сайта с одно СМС на другую выпало 55 статей -сайт туристической тематики .Но статьи будут разной тематики.Требуется копирайтер который имел опыт работы написания статей под www.gogetlinks.net .Необходимо написать эти стати добавить их на ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
В связи со сменой собственника сайта www.rusedu.ru требуется переделать сертификат -требуется -макет нужен в psd, все отдельными слоями, можно сделать слой с текстом и отдельный слой с печатью и подписью.Изменения дизайна на вкус исполнителя ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо прикрутить форум рнрвв3 к сайту на вордпресееСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт написанный на чистом php.На сайте установлена файловая партнерка от www.loadpays.com Требуеться установить вторую партнерку от www.profitraf.ru и доработать скрипт в которомсейчас значение 0 -файлы закачиваются бесплатно, при значение 1 -фалйы закачиваются ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется переделать сайт www.rusedu.ru создать новый уникальный дизайн добавить несколько разделов в меню, Исправить мелкие баги,улучшить админку,, личные кабинеты пользователей сделать кой какую автоматизацию в личном кабинете пользователяДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Для тех кто не умеет читать до конца -пишу сразу же -посредники проходим мимо!!! Сразу же называйте цену и сроки!Требуется создать сайт аналог с дополнениями ru.repetitors.info .Суть сайт проста есть репититор есть ученик,заказчик.Для обоих ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется создать сайт на вордпресс -переделанный шаблон-уникальный дизайн ненужен, шаблон должен быть новостного портала,русифицированный,много блочный .Сайт наполнять не надо.Обязательна интеграция форума на phpbb последней версии -регистрация на форуме должна быть платной также в самом форуме ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется перенести сайт www.photostranger.com с джумлы на вордпрес.С обязательным сохранением урлов так как сайт участвует в ГГЛ.От Вас конкретно цена вопроса и сроки .Строго сделка без риска.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется программист с отличным знанием php msql для постоянного сотрудничества на договорной основе.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть две партнерки www.loadpays.com и http://profitraf.ru/ обе партнерки манетизируют скачиваемый файловый трафик -задача сосздать скрипт который совместит две партнерки одновременно или просто сделать так чтобы работало именно две партнерки.При этом есть ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется контент менеджер для наполнения сайта -портала по медицине.Предпочтение с медицинским образованием,студент(ка) любого мед вуза.Требуется написание статей от 2000 до 3000 знаков.Оплата 2 $ за 1000 знаков.Первоначальный объем работы на 1000 вмз.В дальнейшем возможно постоянное ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
http://photostranger.com/ требуется перенести на смс ДЛЕ без потерь ссылок , картинок и так далее.Также нужен новый абсолютно уникальный дизайн .Жду Ваших предложений.Сразу озвучивайте цену ,сроки.Желательно примеры работыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется копирайтеры для постоянного сотрудничества .Основная работа написание уникальных статей -обзоров разной тематики в ГГЛ.Текст от 1500 знаков100% уникальный , грамотный со смыслом.Проверяться будет Адвего и Етекстом.Пишите ваши цены и возможности в среднем в день ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется переделка инструкции- основная задача из всех представленных языков выделить только русский тоесть переделать инструкцию чтобы она была только на русском языке при этом пронумерованные рисунки должны соответсвовать тексту.Отредактировать так чтобы можно было расспечать как ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется создать аналог сайта http://medichelp.ru/ с дополнительными функциями,регистрация с личным многофункциональным кабинетом, модерируемй форум,доска объявлений с платными функциями.Сделать платные функции в некоторых разделах сайта.Сайт должен иметь уникальный дизайн и должен быть наполнен аналогичным контентом но ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад