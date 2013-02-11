Среди большого числа предложений от дизайнеров с выбором определился сразу-очень быстро нашли общий язык - с моей стороны было очень много капризов-но они к моему удивлению воспринимались очень доброжелательно и дизайн правился скажем так под мое настроение-в итоге получил то что мне надо,по срокам проблем нет , думаю что с PerfectoWeb можно и нужно сотрудничать-для себя сделал вывод один -если в будущем понадобиться дизайн сайта ,то я даже не буду размещать заявку а сразу напрямую обращусь к PerfectoWeb. Моя оценка по 10 бальной системе 10+