Создать аналог сайта с дополнениями

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок203 просмотра
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Требуется создать аналог сайта http://medichelp.ru/ с дополнительными функциями,регистрация с личным многофункциональным кабинетом, модерируемй форум,доска объявлений с платными функциями.Сделать платные функции в некоторых разделах сайта.Сайт должен иметь уникальный дизайн и должен быть наполнен аналогичным контентом но так чтобы не обвинили в плагиате и нарушение авторских прав.Обязательно удобная админка чтобы я сам мог без труда добавлять и удалять новости разделы ,рекламные банеры и так далее.Предпочтение чтобы движок был уникальным самописным

11 лет назад
belov-bs
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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