Создать аналог сайта с дополнениями

Требуется создать аналог сайта http://medichelp.ru/ с дополнительными функциями,регистрация с личным многофункциональным кабинетом, модерируемй форум,доска объявлений с платными функциями.Сделать платные функции в некоторых разделах сайта.Сайт должен иметь уникальный дизайн и должен быть наполнен аналогичным контентом но так чтобы не обвинили в плагиате и нарушение авторских прав.Обязательно удобная админка чтобы я сам мог без труда добавлять и удалять новости разделы ,рекламные банеры и так далее.Предпочтение чтобы движок был уникальным самописным