Создание кулинарного веб-сайта

Дизайн полностью готов. См. приложенные изображения. CMS не принципиальна. Но у меня есть опыт работы только с joomla. Т.е. joomla предпочтительнее. Однако, если есть доводы, что лучше подойдет другая платформа, готов рассмотреть. Сайт будет оформлен в стиле www.inglotcosmetics.com но будет значительно ...