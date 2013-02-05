Создание кулинарного веб-сайта

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок185 просмотров
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Добрый день, уважаемые веблансеры!

Необходимо разработать интернет-портал (все, кроме дизайна). Подробное тз в приложении или по ссылке: http://webfile.ru/6360106

Пожалуйста, обязательно укажите в заявке следующую информацию:

- Сроки и стоимость проекта

- Ссылку на портфолио (похожие по функционалу проекты - плюс)

- на какой CMS Вы работаете

Мои пожелания к исполнителю:

- Доступность в скайпе в ходе выполнения проекта, ежедневное обсуждение результатов

Спасибо!

11 лет назад
trickyvicky
Виктория 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
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