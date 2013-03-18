Сделать фотосайт

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок360 просмотров
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Нужен сайт почти аналог...http://bigpicture.ru/

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11 лет назад
1007
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
herurg
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$580
13 дней
Спасибо Алексей за работу и понимание! Все точно и в срок! Буду обращаться еще!
Хороший заказчик. Чёткая задача, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.
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