Сверстать макеты и создать сайт на WP

Требуется создать мобильную либо адаптивную версию сайта. Интересуют как отдельные фрилансеры, так и команды.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта-визитки под ключ на основе PSD макетов.
На выходе мы хотели бы получить готовый сайт на основе ТЗ.
Сайт не несёт сложного функционала и не является интернет-магазином.
Задачи:
1. Сверстать PSD макеты.
2. Интегрировать вёрстку с Wordpress согласно ТЗ.
Основные требования к верстке:
1. Валидная
2. Кроссбраузерная
3. Адаптивная с корректным отображением на мобильных устройствах
Основные требования к интеграции с CMS:
1. Возможность изменять текст в блоках, не прибегая к редактированию HTML кода.
2. Поддержка локализации интерфейса для нескольких языков.
В заявках пишите:
1. Ориентировочную стоимость верстки одного макета
2. Ориентировочную стоимость проекта под ключ, на базе 10 PSD макетов.
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