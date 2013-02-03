Сайт для небольшой компании - Wordpress

$100
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка223 просмотра
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Добрый день.

Необходимо создать сайт для компании - что-то вроде сайта визитки.

Дизайн уникальный, не мудренный, логотип.

Предлагайте цены, полное ТЗ позже.

WordPress
11 лет назад
zzimaa
Алеся 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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