Создать сайт с нуля

Имеется заказ на сайт для русско-турецкого общества (некоммерческого общественное объединение). Предполагается статичная часть + блоги пользователей (мини соц.сеть). Предполагаю, что нужно делать на Wordpress + BuddyPress. Но прислушаюсь к мнению профессионалов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простой сайт на несколько страниц с современным дизайном, обсуждение при личной встрече
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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