Нужен сайт для международного общества с блогами

Здравствуйте! Мне нужно создать автомобильный портал. Дайте ответ на следующие вопросы: 1. На какой системе вы будете разрабатывать. Возможно у вас есть своя? 2. Возможна ли доработка функционала? 3. Назовите стоимость за которую вы готовы работать 4. Сроки Описание, блок схемы ...