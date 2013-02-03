Разработать автомобильный сайт

Необходим фрилансер на необходимое для реализации время работы. (В дальнейшем по проектам возможно постоянное сотрудничество). Фрилансер только из Москвы имеющий большое количество свободного времени. Сайтов компании несколько. Обязательно отличное знание КМС Джумла, так как сайты будут как ...