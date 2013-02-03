Разработать автомобильный сайт

Сайты «под ключ»Закрыт15 заявок189 просмотров
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Здравствуйте!

Мне нужно создать автомобильный портал. Дайте ответ на следующие вопросы:

1. На какой системе вы будете разрабатывать. Возможно у вас есть своя?

2. Возможна ли доработка функционала?

3. Назовите стоимость за которую вы готовы работать

4. Сроки

Описание, блок схемы в архиве

11 лет назад
linege
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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