Верстка+привязка сайта каталога к MODx+наполнение

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки129 просмотров
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Вот макеты на верстку, по сути это стандартный каталог товаров с возможностью добавления и редактирование+также понадобится наполнение каталога(около 200 товаров, но это необязательно). По сроку на разработку: 3-4 дня

MODX
11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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