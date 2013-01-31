Нужен сайт-визитка для салона красоты

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок298 просмотров
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Есть хороший звучный домен под салон красоты, для него нужно сделать красивый сайт с услугами массажа, солярий, маникюр, педикюр, парикмахерская.

Нужен не на cms, а на html.

Жду ваши цены и примеры.

P.S. я вбив в поисковике и глазами просмотрев штук 15 сайтов салонов красоты выбрал бы такого плана дизайн salon-lipk_.com_ua (в стиле стандартных шаблонов вордпресса не интересует). Только передирать его, конечно, один в один не стоит ) это просто показал в каком стиле нравится.

11 лет назад
Cartman
Максим 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
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