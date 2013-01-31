Нужен сайт-визитка для салона красоты

Нужно создать портал дверей. Наверное на вордпресс или может другой движок. Так же дизайн. Что смог написал в ТЗ. Обязательно пишите сроки и цены за всю работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть хороший звучный домен под салон красоты, для него нужно сделать красивый сайт с услугами массажа, солярий, маникюр, педикюр, парикмахерская.
Нужен не на cms, а на html.
Жду ваши цены и примеры.
P.S. я вбив в поисковике и глазами просмотрев штук 15 сайтов салонов красоты выбрал бы такого плана дизайн salon-lipk_.com_ua (в стиле стандартных шаблонов вордпресса не интересует). Только передирать его, конечно, один в один не стоит ) это просто показал в каком стиле нравится.
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