Создание сайта под ключ

Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько ...
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Здравствуйте!
• Есть шаблон WordPress 3.x для использования, который может быть использован для создания блога, бизнес-сайта, сайта портфолио и т.д. Тема WordPress 3.x оснащена самыми современными и популярными функциями:
• Бестабличная верстка;
• Высокая скорость загрузки;
• SEO продвижение;
• HTML/CSS;
• Совместимость с различными браузерами.
• Исходные материалы:
• .PSD
• .PHP
• Данный шаблон поддерживает виджеты.
По шаблону нужно создать дизайн, основываясь на данную тему, взять тоже расположение блоков, цветовую схему, добавить новые блоки из образца главной. Частично изменить вид главной согласно образцу. Частично изменить вид страниц главного меню (будут образцы). После этого интегрировать с систему управления.
После окончания работ установить систему управления сайтом ЦМС.
После окончания работ переместить из старого проекта в новый НОВОСТИ состоящие из 2х разделов, СТАТЬИ и часть информации по основным ссылкам.
Во всех статьях и новостях должна быть возможность оставить комментарии, после элементарной регистрации, далее виде форума на усмотрения исполнителя.
Каждая СТАТЬЯ или НОВОСТЬ имеет привязку к категории на странице БЛОГ.
Информацию для проекта тексты и фото, включая слайдер будут предоставлены.
Бюджет ограничен, проект является частным.
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