Электронный магазин на magento CMS

Требуется сделать несложный сайт на удобной CMS («легкой», удобной для SEO, взломоустойчивой, но желательно с открытым кодом), с хорошим и понятным интерфейсом админки, позволяющим среднестатистическому юзеру самостоятельно вносить разделы, страницы итд. Основная страница + несколько ...
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Полная русификация шаблона и админ панели, логотип, создание категорий. Одним словом весь цикл работ для дальнейшего наполнения сайта контентом и SEO оптимизации и администрирования
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