Массажный салон

Всем привет! Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему. Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке. По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Нужно натянуть дизайн на код.
Дизайн есть.
ТЗ:
переход на прямой ссылке - красная кнопка по центру экрана "18+ да/нет"
далее: главная страница.
Все страницы на подложке + скроллинг
Вверху навигация.
Страницы: Главная, Услуги, Портфолио, Контакты
Главная: Текстовая в большей степени. Никаких лишних кнопок. (Возможность редактировать из под админки текст)
Услуги: Текстовая с подменю + баннер. ((Перечень, при нажатии разворачивается статья), (Возможность редактировать из под админки текст, возможность добавлять/удалять баннер))
Портфолио: пример: http://relax56.ru/boys/37
Каталог, при нажатии на фото, фото увеличивается, при нажатии на имя - открывается страница с персональным портфолио.
(Возможность добавлять, удалять, редактировать)
Контакты: Непосредственно контакты (которые кстати можно редактировать:)) ), привязка к карте яндекса, форма обратной связи.
Дизайн сделан в PSD.
Вроде бы все.
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