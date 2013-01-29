Массажный салон

Доброго времени суток.

Нужно натянуть дизайн на код.

Дизайн есть.

ТЗ:

переход на прямой ссылке - красная кнопка по центру экрана "18+ да/нет"

далее: главная страница.

Все страницы на подложке + скроллинг

Вверху навигация.

Страницы: Главная, Услуги, Портфолио, Контакты

Главная: Текстовая в большей степени. Никаких лишних кнопок. (Возможность редактировать из под админки текст)

Услуги: Текстовая с подменю + баннер. ((Перечень, при нажатии разворачивается статья), (Возможность редактировать из под админки текст, возможность добавлять/удалять баннер))

Портфолио: пример: http://relax56.ru/boys/37

Каталог, при нажатии на фото, фото увеличивается, при нажатии на имя - открывается страница с персональным портфолио.

(Возможность добавлять, удалять, редактировать)

Контакты: Непосредственно контакты (которые кстати можно редактировать:)) ), привязка к карте яндекса, форма обратной связи.

Дизайн сделан в PSD.

Вроде бы все.