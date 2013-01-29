Всем привет! Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему. Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке. По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине ...
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Здравствуйте! Нужно создать корпоративный сайт с личным кабинетом и интернет магазиномю
Подробное ТЗ отправлю только кандидатом.
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