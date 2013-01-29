Нужен корпоративный сайт

Здравствуйте.

Изучаю вопрос создания корпоративного сайта для компании.

Желательно: джумла, не долгие строки, простой и понятный интерфейс, соц. плагины, регистрация в поисковиках ну и стабильность в работе.

На счет того, что надо - идеальным мы видим сайты таких компаний, как incom.ua softline.kiev.ua topservice.od.ua

Хотим и себе сайт в таком стиле. Дизайн может быть шаблонным.

В дальнейшем возможно будет к сайту подключен интернет-магазин тоже на джумле (хотим, чтобы это делал тот же человек, который будет делать основной сайт, поэтому проект можно назвать двухэтапным.)

Сейчас интересует вопрос 1 этапа.

Ждем Ваших предложений.

Уважаемые фрилансеры я в обьявлении писал:

1) Мне не надо другие тем более самописные CMS надо joomla, или адекватная ей замена.

2) Мне не надо индивидуальный, уникальный и еще какой то дизайн - простые пастельные цвета, минимализм и простота в использовании.

3) Кто понял суть вопроса и отписался - я с Вами свяжусь. В течении суток. Спасибо за понимание.