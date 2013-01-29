Нужен корпоративный сайт

необходим сайт - портал справочной службы
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Здравствуйте.
Изучаю вопрос создания корпоративного сайта для компании.
Желательно: джумла, не долгие строки, простой и понятный интерфейс, соц. плагины, регистрация в поисковиках ну и стабильность в работе.
На счет того, что надо - идеальным мы видим сайты таких компаний, как incom.ua softline.kiev.ua topservice.od.ua
Хотим и себе сайт в таком стиле. Дизайн может быть шаблонным.
В дальнейшем возможно будет к сайту подключен интернет-магазин тоже на джумле (хотим, чтобы это делал тот же человек, который будет делать основной сайт, поэтому проект можно назвать двухэтапным.)
Сейчас интересует вопрос 1 этапа.
Ждем Ваших предложений.
Уважаемые фрилансеры я в обьявлении писал:
1) Мне не надо другие тем более самописные CMS надо joomla, или адекватная ей замена.
2) Мне не надо индивидуальный, уникальный и еще какой то дизайн - простые пастельные цвета, минимализм и простота в использовании.
3) Кто понял суть вопроса и отписался - я с Вами свяжусь. В течении суток. Спасибо за понимание.
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