Сделать сайт на Joomla или MODX

Для разработки новостного сайта требуется: серьезный, с положительными отзывами(only), пунктуальный, быстрый исполнитель. Сайт должен быть не сложный. Без всяких информеров о спорте, погоде, фильмах и тд... всякого нагромождения. Нужен даже больше похожий на блог, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт (переделать). Сайт существует mirseifov.ru и он на UMI. CMS не устраивает. Необходимо сделать сайт с функционалом, который написан в приложении. А так же перенести весь контент с фотографиями. Дизайн предоставим!
В ответе пишем на что бы перенесли – Joomla или MODX, почему и сколько по времени и финансам этот проект займет?!
В случае с Joomla- пишем связку с компонентами, которую предлагаете!
!!! ЧИТАЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЛОЖЕННЫЙ ФАЙЛ !!!
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Интересует создание интернет-магазина на ImageCMS, срок 1 месяц, возможна поэтапная оплата работыЗавершен11 лет назад
Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Со знаниями php, css, html,mysql,Joomla,Битрикс Photoshop. Для создания сайтов визиток.Заказов много. Давайте ссылки на резюме.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Несколько текстовых страниц и форм обратной связи. На главной - слайдер. Необязательно, но если есть опыт - настройка отсылки смс об отправке данных формы. предпочтительно Drupal. psd вышлю на почту.Завершен11 лет назад
Имеется дизайн, ТЗ и хостинг. Необходимо сделать сайт под ключ. Функционал стандартный (формы обратной связи, каталог, фотогаллерея, новости) Стандартная CMS (Джумла, Вордпресс, Лайвстрит)Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужно создать так сказать почти с нуля или переделать сайт детского центра vesnushki.kiev.ua, техническое задание присутствует, отправлю по почте, движок должен быть максимально удобным и простым для редактирования страниц сайта простым юзером, дизай можно ...Закрыт11 лет назад
- $500
Нужно срочно сделать сайт "под ключ" по темтике: компьютерная помощь Дизайн с нуля, тексты уникальные, наполнение, размещение. Примеры сайтов для понимания внешнего вида и получения примера контента и разделов: http://www.compulog.ru/ http://komputernaya.ru/ http://econom.economich.ru/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszMjU4NzU0Ozg0NjcxNDgxO3lhbmRleC5ydTpndWFyYW50ZWU http://www.islomal.ru/ http://fixcomputer.ru/ http://www.pc-experts.ru/ http://help-user.ru/Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Сайт футбольной тематики предназначенный для сбора статистики и просмотра онлайн видео. Основная направленность на продажу аккаунтов с доступом к определенному материалу. Видео-контент реализовать желательно по технологии smooth streaming или подобные технологии. Написание удобной админки для ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад