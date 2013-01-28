Сделать сайт на Joomla или MODX

Сделать сайт (переделать). Сайт существует mirseifov.ru и он на UMI. CMS не устраивает. Необходимо сделать сайт с функционалом, который написан в приложении. А так же перенести весь контент с фотографиями. Дизайн предоставим!

В ответе пишем на что бы перенесли – Joomla или MODX, почему и сколько по времени и финансам этот проект займет?!

В случае с Joomla- пишем связку с компонентами, которую предлагаете!

!!! ЧИТАЕМ ПОЛНОСТЬЮ ПРИЛОЖЕННЫЙ ФАЙЛ !!!