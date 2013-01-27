Сайт детского развивающего центра под ключ

Здравствуйте, нужно создать так сказать почти с нуля или переделать сайт детского центра vesnushki.kiev.ua, техническое задание присутствует, отправлю по почте, движок должен быть максимально удобным и простым для редактирования страниц сайта простым юзером, дизай можно из шаблона, но все должно быть красочно и по детски, привлекать внимание мам, ну и в то же время лаконичным и не наляпистым. А также подключить форум или блог, фотогалерею и еще несколько плагинов, это все есть в техзадании.