Корпоративный сайт RUS/ENG

Необходимо сделать сайт о выставке на английском и русском языках. Хотелось бы, чтобы оформление было в спокойных тонах. За исключением мелочей, нравится главная страница вот тут: http://www.gazprom-neft.ru/.

Сайт должен быть адаптирован под просмотры с айфона и андройда. Регистрация для посетителей сайта нам не нужна.

Фирменный логотип у нас есть. Наполнение на русском предоставим.

Деньги вперед мы не выплачиваем, оплата только по мере выполнения работ.

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости.