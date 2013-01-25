Корпоративный сайт RUS/ENG

Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей. 1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт о выставке на английском и русском языках. Хотелось бы, чтобы оформление было в спокойных тонах. За исключением мелочей, нравится главная страница вот тут: http://www.gazprom-neft.ru/.
Сайт должен быть адаптирован под просмотры с айфона и андройда. Регистрация для посетителей сайта нам не нужна.
Фирменный логотип у нас есть. Наполнение на русском предоставим.
Деньги вперед мы не выплачиваем, оплата только по мере выполнения работ.
Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости.
- Похожие заказы
- $7500Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
требуется сделать блог на wp с наполнением страниц на тему инфобизнес. с подписной формой. наполнение должно быть уникальным. возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению контентом. Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна разработка сайта из нескольких страниц. Подробности в прикрепленном ТЗ. Сайт под ключСайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, доброе время суток. Собственно сабж - ищем программиста/группу программистов для постоянного сотрудничества. Что поделаешь - нехватка кадров. Что требуется: - знание одного или нескольких движков: DLE, Simpla, Wordpress, Битрикс, Joomla, Drupal (в любом сочетании) - программирование модулей под ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Интересует разработка сайта под ключ, пример www.allflag.eu., по функционалу то-же, дизайн в строгих тонах, интернет магазин пока не нужен, это следующий этап. Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки. Спасибо. P.S.Фирменный стиль в приложенииСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
В рамках проекта по созданию Интернет-сервиса на автомобильную тематику требуется: 1. разработать веб-сайт, в том числе мобильную версию, функционал которого отчасти схож с функционалом веб-сайта аvтолот.ком, но при этом расширен за счёт дополнительных возможностей (подробнее см. ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт на подобие сайта http://seosprint.net/ ТЗ будет придоставлено если нужно. Готов на предоплату. Пишите ваши цены и сроки. Skype:den_ozil_ak47Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт для компании. Есть несколько вариантов, которые понравились: http://en. arteferro. com/home/ - сделать по функционалу практически такой же, только видоизменить дизайн и контент (тексты + медиа). Посмотрите, пожалуйста, данный сайт внимательно, проанализируйте - сколько ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Интресует цена за полную работу. От дизайна до функциональна. CMS не определена. ТЗ в картинках в прикрепленном архиве. На картинках видно какие будут использованы функциональные возможности. Цветовая схема и дизайн - черновой вариант.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад