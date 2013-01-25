Корпоративный сайт RUS/ENG

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок145 просмотров
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Необходимо сделать сайт о выставке на английском и русском языках. Хотелось бы, чтобы оформление было в спокойных тонах. За исключением мелочей, нравится главная страница вот тут: http://www.gazprom-neft.ru/.

Сайт должен быть адаптирован под просмотры с айфона и андройда. Регистрация для посетителей сайта нам не нужна.

Фирменный логотип у нас есть. Наполнение на русском предоставим.

Деньги вперед мы не выплачиваем, оплата только по мере выполнения работ.

Сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости.

11 лет назад
kimm
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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