Нужен блог на wp

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок187 просмотров
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требуется сделать блог на wp с наполнением страниц на тему инфобизнес.

с подписной формой.

наполнение должно быть уникальным.

возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению контентом.

Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки.

11 лет назад
sergeypan2011
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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