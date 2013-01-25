Нужен блог на wp

Нужна разработка сайта из нескольких страниц. Подробности в прикрепленном ТЗ. Сайт под ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется сделать блог на wp с наполнением страниц на тему инфобизнес.
с подписной формой.
наполнение должно быть уникальным.
возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению контентом.
Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки.
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