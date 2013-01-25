Сайт под ключ

В рамках проекта по созданию Интернет-сервиса на автомобильную тематику требуется: 1. разработать веб-сайт, в том числе мобильную версию, функционал которого отчасти схож с функционалом веб-сайта аvтолот.ком, но при этом расширен за счёт дополнительных возможностей (подробнее см. ...
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Добрый день.
Интересует разработка сайта под ключ,
пример www.allflag.eu.,
по функционалу то-же, дизайн в строгих тонах,
интернет магазин пока не нужен, это следующий этап.
Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки.
Спасибо.
P.S.Фирменный стиль в приложении
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