Создание сайта компании

Добрый день!

Необходимо сделать сайт для компании.

Есть несколько вариантов, которые понравились:

http://en. arteferro. com/home/ - сделать по функционалу практически такой же, только видоизменить дизайн и контент (тексты + медиа).

Посмотрите, пожалуйста, данный сайт внимательно, проанализируйте - сколько будет стоить по работам создание практически аналога, с другим текстовым контентом и с другим (аналоговым) медиа-контентом, который тоже необходимо создать + другой дизайн.

http://www. franceindia .com - или как вариант, сделать аналог этого сайта (тут попроще, т.к. меньше "фишек" медиа-контента, но сайт практически такой же). Первоначально склоняться будем к этому варианту. + имея ввиду, что возможна доработка до варианта, представленного выше.

Исполнителя буду выбирать с хорошей репутацией на проекте, зарекомендовавшего себя.

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ при подаче заявки:

- Ваше портфолио (прошу предоставить примеры серьезных проектов, созданных вами)

- Цена создания сайта (Первого варианта и второго варианта) - прошу проанализировать верхние ссылки (сайты) серьезно, т.к. в итоге будем ориентироваться на обозначенную вами цену. В то же время, если будете ставить слишком дорогой ценник, то проект уйдет в работу другому флилансеру, давшему более низкое по цене предложение.

- Сроки изготовления сайта.