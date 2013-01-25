Создание сайта компании

Нужен сайт - по продаже автомобилей, личных с нашей площадки, + клиентских автомобилей. что-то на подобии этого сайта car72 dot com/search (Примерно в продаже будет всего машин 30-100шт.) От вас предложение движка (бесплатного, либо платного). ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать сайт для компании.
Есть несколько вариантов, которые понравились:
http://en. arteferro. com/home/ - сделать по функционалу практически такой же, только видоизменить дизайн и контент (тексты + медиа).
Посмотрите, пожалуйста, данный сайт внимательно, проанализируйте - сколько будет стоить по работам создание практически аналога, с другим текстовым контентом и с другим (аналоговым) медиа-контентом, который тоже необходимо создать + другой дизайн.
http://www. franceindia .com - или как вариант, сделать аналог этого сайта (тут попроще, т.к. меньше "фишек" медиа-контента, но сайт практически такой же). Первоначально склоняться будем к этому варианту. + имея ввиду, что возможна доработка до варианта, представленного выше.
Исполнителя буду выбирать с хорошей репутацией на проекте, зарекомендовавшего себя.
ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ при подаче заявки:
- Ваше портфолио (прошу предоставить примеры серьезных проектов, созданных вами)
- Цена создания сайта (Первого варианта и второго варианта) - прошу проанализировать верхние ссылки (сайты) серьезно, т.к. в итоге будем ориентироваться на обозначенную вами цену. В то же время, если будете ставить слишком дорогой ценник, то проект уйдет в работу другому флилансеру, давшему более низкое по цене предложение.
- Сроки изготовления сайта.
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